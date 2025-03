Software de animação - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Magic Studio

magicstudio.com

O Magic Studio é uma ferramenta movida a IA que permite aos usuários editar e criar automaticamente imagens. Ele oferece uma variedade de recursos projetados para simplificar os processos de edição de imagens. O recurso Canvas permite que os usuários criem fotos profissionais de produtos de maneira rápida e fácil, eliminando a necessidade de sessões de fotos caras. O Magic Eraser permite que os usuários removam elementos indesejados das imagens, simplesmente marcando as áreas em que desejam ser removidas, o que pode ser baixado. O recurso Eraser em segundo plano remove automaticamente os antecedentes de imagens, enfatizando o assunto e criando um efeito de destaque. A função ONLARGER de imagem permite que os usuários ampliem imagens sem comprometer a qualidade, garantindo uma melhor resolução e clareza. Imagine permite que os usuários criem imagens usando descrições de texto, fornecendo uma maneira única de expressar pensamentos e idéias visualmente. O PhotoBooth foi projetado para criar imagens impressionantes de perfil usando a tecnologia de IA, aprimorando a aparência das imagens dos usuários. O Magic Studio oferece uma interface amigável e é facilmente acessível sem a necessidade de experiência técnica. Está disponível gratuitamente, permitindo que os usuários testem e se familiarizem com os recursos da ferramenta. O Magic Studio é desenvolvido pela Aarzoo, Inc. e fornece uma variedade de recursos úteis, como um manual e links para seus perfis de mídia social e informações legais.