Plataformas analíticas - Aplicativos mais populares - San Marino

Precisa se sentir bem com seus dados? Se o seu negócio precisa avançar com mais rapidez e segurança, a Phocas pode ajudar. Temos uma plataforma completa de planejamento e análise de negócios para uso em toda a empresa. Uma única fonte governada de verdade alimentada diretamente de seu ERP, contabilidade e outros sistemas. Phocas resolve os problemas que as empresas de médio porte enfrentam com a obtenção de insights, relatórios, acompanhamento de desempenho, gerenciamento de equipes de vendas, planejamento de gastos, gerenciamento de fluxo de caixa, criação de orçamentos, previsões e finalização do mês. Quer você seja um pensador amplo ou vá direto aos detalhes, com o Phocas você lidera a descoberta de dados - com a confiança de que os resultados serão precisos e em tempo real. Phocas segue sua linha de pensamento para responder a questões críticas de negócios tão rápido quanto seu cérebro (ou seu chefe) as apresenta. Phocas não apenas responde às suas perguntas; ele revela novas questões e oportunidades nas quais você nunca havia pensado! Projetado para usuários não técnicos, o Phocas oferece poderosos recursos analíticos e de relatórios financeiros que economizam tempo. Ele traz dados em segundos sobre vendas locais, regionais ou globais, estoques, previsões, preços, margens de lucro, orçamentos e muito mais. Phocas permite realizar interrogações ad-hoc de dados ou associar e consolidar dados, identificar tendências, realizar modelagem e ficar à frente da concorrência. Qualquer usuário do Phocas pode criar painéis interativos de maneira fácil e rápida, colaborar com eles e revisá-los no local, sem a ajuda do departamento de TI. Os painéis do Phocas permitem que você faça mais do que apenas arranhar a superfície. Ao contrário de muitas ferramentas de BI, você pode ir direto do seu painel para os dados de negócios subjacentes, até uma transação individual. Você decide quantos detalhes deseja ver e como deseja vê-los. A segurança inteligente permite que você aplique ou remova restrições aos dados que diferentes usuários podem ver, economizando horas do departamento de TI na construção de painéis individuais para seus usuários. Nossas Demonstrações Financeiras automatizam os relatórios de final de mês (diga adeus às discussões repetitivas do Excel), além de simplificar a consolidação de múltiplas entidades. O Phocas Budgeting and Forecasting permite que você revise orçamentos facilmente e fornece um processo mais dinâmico para ajudar os líderes financeiros a acompanhar as mudanças nos negócios e no clima econômico. Incorpore fontes de dados adicionais para criar orçamentos baseados em drivers, acompanhar o desempenho real em relação às previsões e muito mais. O Phocas integra-se com sucesso a todos os principais programas de ERP ou CRM (e a praticamente qualquer outra fonte de dados que sua empresa possa usar) para fornecer um início rápido que pode ser facilmente personalizado de acordo com suas necessidades específicas. Nossa implementação governada e segurança do usuário baseada nos negócios fornecem as soluções para permitir que você e sua equipe de TI permaneçam produtivos e dedicados ao seu negócio principal. Phocas também oferece a capacidade de combinar dados transacionais e geoespaciais em um mapa fácil de visualizar. Mostre a lucratividade traçando os 10 principais clientes de uma cidade, região ou país em um mapa. Identifique um local específico ou use um mapa de calor para mostrar dados de vários locais. O mapeamento Phocas pode ser usado com OpenStreetMap ou Google API. Phocas oferece um pacote completo de Business Intelligence para uso móvel. Levar Phocas para a estrada oferece capacidade de interrogação de dados em tempo real, onde quer que você esteja. Acesse seus dados em qualquer lugar, a qualquer hora. No seu carro, no aeroporto, no exterior ou na praia! Os clientes têm avaliado consistentemente a Phocas na pesquisa anual da BARC desde 2013.