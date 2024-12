Plataformas analíticas - Aplicativos mais populares - México Mais populares Adicionados recentemente

As plataformas analíticas, às vezes chamadas de plataformas de business intelligence (BI), oferecem um kit de ferramentas abrangente para as empresas absorverem, estruturarem, explorarem e interpretarem dados, revelando insights acionáveis ​​que melhoram a tomada de decisões e informam as estratégias de negócios. Embora algumas dessas plataformas exijam o envolvimento de TI para configurar a infraestrutura analítica, integrar fontes de dados essenciais e preparar dados, outras são projetadas para fácil configuração e uso por usuários não técnicos, conhecidas como plataformas de autoatendimento. Analistas de negócios, cientistas de dados e outras partes interessadas podem aproveitar essas plataformas para preparar, modelar e refinar dados, obtendo insights mais profundos sobre as operações diárias da empresa e facilitando a tomada de decisões informadas. Essencial para sua classificação como plataforma analítica é o fornecimento de uma solução analítica ponta a ponta, compreendendo cinco componentes principais: preparação de dados, modelagem de dados, combinação de dados, visualização de dados e entrega de insights.