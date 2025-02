Assistentes de redação de IA - Aplicativos mais populares - Tunísia

Narrato

Narrato é uma plataforma de conteúdo de IA para profissionais de marketing e criadores criarem conteúdo vencedor de forma colaborativa, mais rápida e melhor. O Narrato impulsiona toda a jornada de criação de conteúdo - desde a idealização, planejamento, criação, otimização, colaboração até a publicação. Selecione recursos da plataforma: * Assistente de criação, idealização e otimização de conteúdo de IA * Gerenciamento de projetos de conteúdo, incluindo atribuição, rastreamento e gerenciamento de tarefas * Automação do fluxo de trabalho de conteúdo * Editor de conteúdo avançado com assistente de redação de IA que ajuda na criação de conteúdo, legibilidade, melhorias gramaticais e de estrutura e verificações de plágio * Obtenha resumos automatizados de conteúdo de SEO para escalar nas SERPs * Calendário de conteúdo, gerador de ideias de conteúdo de IA e outros recursos de planejamento * Gere imagens impressionantes de IA a partir de texto * Crie e use modelos de conteúdo personalizados * Organize conteúdo e projetos em pastas e mantenha repositório de conteúdo * Automação de publicação de conteúdo * Gerenciamento de pagamentos freelancer * Entrega de conteúdo do cliente, feedback e colaboração para agências de marketing * Mercado de conteúdo para contratar escritores Outros recursos: Repositório de diretrizes e ativos de marca, suporte multilíngue, pesquisa gratuita de imagens, integrações com ChatGPT e Canva, integrações personalizadas com Zapier e API, relatórios personalizados e muito mais.