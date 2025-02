Software de geração de vídeo de IA - Aplicativos mais populares - Sint Maarten

Vidon.ai

idon.ai gera automaticamente vídeos compartilháveis ​​envolventes a partir das postagens do seu blog. Use o vídeo para se destacar nas redes sociais, ter uma classificação mais elevada no Google e compartilhar seu conteúdo em plataformas somente de vídeo. Principais benefícios: * Destaque-se nas redes sociais: compartilhe um vídeo teaser em sua nova postagem no blog nas redes sociais. Os leads preferem consumir vídeo e há 3x mais chances de serem compartilhados. * Classificação mais elevada no Google: o Google adora conteúdo de vídeo! Aumente suas classificações e tempos de permanência incorporando vídeo nas postagens do seu blog. * Borden seu público: compartilhe seu conteúdo em plataformas somente de vídeo, como TikTok e YouTube, para falar sobre como redirecionar seu conteúdo para um novo público. Como funciona: * Os vídeos são gerados automaticamente a partir da postagem do seu blog em segundos. * Basta inserir a URL dos artigos e clicar em gerar! * Os títulos, texto e imagens do seu artigo serão usados ​​para criar o vídeo. * Escolha uma de nossas dublagens de IA super realistas para ler seu texto. * Você também pode criar um vídeo manualmente para ter controle total. Que tipo de vídeos posso fazer? * Teaser da postagem no blog: compartilhe a introdução de um artigo e solicite a leitura do artigo completo em seu site. Esses vídeos são perfeitos para compartilhar sua nova postagem no blog, pois têm uma taxa de cliques maior do que postagens somente de texto/imagem. * Avaliações / estudos de caso: deixe que as avaliações dos clientes e os estudos de caso falem por si. Transforma depoimentos baseados em texto em vídeo. * Como fazer: crie vídeos explicativos para marketing, treinamento ou suporte em minutos, não em horas. * Anúncios: compartilhe notícias sobre novos recursos ou ofertas de emprego para seu público em um formato de vídeo mais envolvente. O vídeo pode disparar o SEO: * Trechos de recursos: páginas com vídeo têm maior chance de serem selecionadas como trechos de recursos. * Aumente a taxa de cliques: as páginas com vídeo às vezes mostram a miniatura do vídeo na página de resultados do mecanismo de pesquisa. Isso pode disparar sua CTR mesmo que você não seja o primeiro resultado. * Maior alcance: Sites com vídeo serão exibidos na imagem do Google e na pesquisa de vídeos do Google, ampliando seu alcance. * Tempo de permanência mais longo: O tempo de permanência é a quantidade de tempo que um visitante passa em seu site. É uma métrica chave para suas classificações de pesquisa. Como os vídeos são mais envolventes e não podem ser visualizados, eles podem aumentar enormemente o tempo de permanência e a sua classificação. * Menos concorrência: o Google adora conteúdo de vídeo! Existem centenas de artigos para cada palavra-chave que você deseja classificar - mas apenas alguns vídeos. O vídeo aumenta o número de seguidores sociais: * Aumente seu público: muitas plataformas promovem vídeos em vez de texto/imagens. É mais provável que seja visto e compartilhado. Mostrar seu conteúdo para um público mais amplo. * Destaque-se: o vídeo é atraente e envolvente, crie vídeos com interrupção de rolagem a partir de seu conteúdo existente. * Aumente a taxa de cliques: o vídeo parece mais pessoal e permite que você compartilhe mais valor antecipadamente, o que melhora a taxa de cliques em seu site. * Plataformas somente de vídeo: muitas plataformas permitem apenas vídeo, transformam seu texto em vídeo para envolver um público mais amplo. Compartilhe seus blogs no YouTube, TikTok, Instagram e muito mais!