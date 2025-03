Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos de computador com o WebCatalog Desktop e acesse uma enorme variedade de aplicativos exclusivos para Mac, Windows. Use espaços para organizar aplicativos, alternar entre várias contas facilmente e aumentar a sua produtividade como nunca antes. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software assistente de vendas de IA - Aplicativos mais populares

Assistentes de vendas de IA, comumente conhecidos como assistentes de vendas virtuais de IA, são aplicativos projetados para apoiar representantes de vendas, automatizando diversas tarefas e processos por meio de inteligência artificial integrada. Essas tarefas abrangem qualificação de leads, atividades de acompanhamento, gerenciamento de pipeline, previsão, agendamento de reuniões e entrada de dados. As equipes de vendas e marketing frequentemente implantam assistentes de vendas de IA para automatizar tarefas rotineiras, permitindo mais tempo para lidar com responsabilidades complexas e exigentes. Essas ferramentas geralmente são compatíveis com outros softwares ou podem ser perfeitamente integradas aos sistemas CRM existentes, embora muitas também sejam soluções independentes.