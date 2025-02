Contlo

Contlo é uma plataforma líder de marketing generativo de IA para impulsionar engajamentos autônomos de clientes por meio de campanhas omnicanal, jornadas generativas de clientes em tempo real, segmentação alimentada por IA para hiperpersonalização individual e insights acionáveis ​​sobre o comportamento do cliente. Construído para o mundo que prioriza a IA - o Contlo permite que as empresas modernas aproveitem a IA para orquestrar seu marketing de ponta a ponta. A plataforma ajuda as marcas a aumentar o valor da vida do cliente, aumentar o envolvimento do cliente e oferecer uma experiência hiperpersonalizada para reter seus clientes mais valiosos. Milhares de empresas de rápido crescimento confiam na Contlo para aumentar suas vendas, envolvendo clientes fiéis e tomando decisões mais rápidas e baseadas em dados ao longo do ciclo de vida do cliente. Permitindo-lhes medir e otimizar as experiências individuais dos clientes com a ajuda de: * Campanhas autônomas personalizadas para cada ponto de contato com o cliente: Envolva facilmente seus clientes com campanhas autônomas baseadas em IA em todos os principais canais de marketing, como e-mail, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook e Instagram. * Jornadas generativas do cliente em tempo real alimentadas por LLMs: Adeus fluxos de automação padronizados! Deixe a IA construir os fluxos de trabalho e jornadas de cliente mais ideais com base em suas interações recentes para maximizar seu ROI. * Gere segmentos de clientes para personalização individual usando IA: Orquestre interações altamente personalizadas e direcionadas com os clientes com base em dados comportamentais, dados demográficos e ações recentes no site. * LLM gerou insights, análises e relatórios autônomos: Obtenha visibilidade granular do comportamento do cliente, do desempenho da campanha e da inteligência comercial geral, juntamente com insights, recomendações e relatórios autônomos gerados por IA. * Envolvimento autônomo do cliente, chatbots com tecnologia LLM e uma caixa de entrada de conversação unificada: Ofereça uma experiência de marca perfeita aos seus clientes por meio de bate-papo no Facebook/Instagram/WhatsApp e faça chamadas diretamente de um único painel. Contlo integra-se perfeitamente com mais de 200 plataformas para ajudar as marcas a construir uma poderosa pilha de tecnologia de marketing autônoma em torno de seus negócios.