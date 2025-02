Vowel

vowel.com

Vowel é uma ferramenta de videoconferência e reunião com tecnologia de IA. Com resumos de reuniões com tecnologia de IA, o Vowel torna cada reunião mais inclusiva e valiosa, com uma experiência simples, segura e confiável. Organize, grave, transcreva, recorte, pesquise e compartilhe reuniões - sem necessidade de complementos! Principais recursos: - Resumos de reuniões com tecnologia de IA, disponíveis instantaneamente quando você desliga - Itens de ação com tecnologia de IA (sugeridos em tempo real) - MeetingGPT, perguntas e respostas com tecnologia de IA para reuniões - Recapitulações de reuniões do Catch Me Up - Organize videoconferências encantadoras em seu navegador - Grave e transcreva com um clique, mesmo em um plano gratuito - Colabore em agendas e notas de reuniões em tempo real (incluindo itens de ação) - Pesquise cada palavra já dita, em todo o conteúdo da sua reunião - Integração Zapier - Clipe de reunião momentos e compartilhe para contexto instantâneo - Torne as reuniões mais inclusivas com monitoramento do tempo de conversação, emojis, levantamentos de mão e muito mais Experimente o Vowel gratuitamente hoje mesmo!