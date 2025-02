Software de assistentes de reunião de IA - Aplicativos mais populares - Santa Helena

Laxis

Com o objetivo de otimizar as conversas com os clientes, o Laxis é um AI Meeting Assistant feito sob medida para ajudar as equipes de receita a capturar insights importantes de suas interações e ter um melhor desempenho em diversas capacidades comerciais. A ferramenta usa um sistema de IA para registrar, transcrever e oferecer uma destilação precisa dos pontos importantes discutidos durante as reuniões com os clientes, garantindo que nenhum detalhe crítico seja deixado de fora. A ferramenta é benéfica para diversos profissionais, incluindo vendas, marketing, desenvolvimento de negócios, gerentes de projetos e designers de produto e UX, pois auxilia em diversas áreas como pesquisa de mercado, acompanhamento de notas de portfólio, captura de necessidades e atividades do cliente, entre outras. Uma característica do Laxis é sua capacidade de integração em várias plataformas, incluindo videoconferência e sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), onde insere automaticamente as ações e atividades do cliente. Ele pode gerar automaticamente resumos de reuniões e e-mails de acompanhamento e permitir que os usuários salvem requisitos do cliente, itens de ação e resumos de reuniões em seu CRM com um clique. Os usuários também podem extrair insights relevantes de reuniões individuais ou de conjuntos de reuniões. Com a inclusão de preferências de idioma, o Laxis oferece suporte a interações multilíngues, garantindo a transcrição precisa das reuniões em tempo real e a manutenção de registros detalhados das interações multilíngues. Além disso, permite que os usuários redirecionem conteúdo de áudio como podcasts, webinars e reuniões com apenas um clique.