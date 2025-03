Microsoft Designer

A Microsoft Designer é uma ferramenta de design movida a IA que ajuda a criar designs e editar fotos em segundos. Liberte sua criatividade - crie, crie, projete e edite praticamente qualquer coisa que você possa imaginar com a IA. Use o poder da IA ​​generativa para criar imagens atraentes com suas palavras, designs de nível de próximo nível que aparecem como cartões de aniversário personalizados, cartões de férias e papéis de parede para o seu telefone e até usam IA para editar fotos como um especialista-apagando indesejados objetos de fotos. Crie o que você deseja, quando e onde você precisa. Capacidades -chave: * Imagens: Crie qualquer imagem que você possa imaginar. Arte de ficção científica, cenas surreais, imagens engraçadas? Sonhe, descreva -o e crie -o com ai. Sua imaginação é ilimitada! * Adesivos: Crie algo que grude. Faça adesivos personalizados que ajudem você a se destacar em aplicativos de mensagens, sociais e muito mais. * Editar com a IA: faça suas fotos e imagens perfeitas com a IA. * Apagação generativa: apagar distrações indesejadas para fazer objetos que você não deseja em sua imagem desaparece. * Remova o fundo: diga adeus a fundos ruins. Remova facilmente fundos de imagem indesejados em uma etapa. * Antecedentes desbotados: traga o que é mais importante em foco. Esqueça o fundo de qualquer imagem para fazer seu assunto pop. * Adicione filtros, ajuste o brilho, redimensione: Personalize para se ajustar à sua visão criativa, incluindo redimensionamento para transformar suas criações em um tamanho quadrado ou personalizado que se encaixa da maneira certa. * Papéis de parede/fundo: coloque tudo em exibição. Crie papel de parede ou plano de fundo personalizado para se ajustar ao seu humor atual, fazer uma declaração ou manter uma ocasião especial na frente e no centro da tela do telefone. * Cartas de felicitações: crie a saudação perfeita para qualquer ocasião. De cartões de aniversário a cartões de férias e além, crie um cartão de felicitações atencioso com mensagens e imagens personalizadas, mesmo que você esteja sem palavras. * Monogramas: deixe sua marca. Adicione um pouco de pop pessoal à sua vida cotidiana ou para uma ocasião especial, como um casamento com monogramas personalizados que usam letras e muito mais para definir sua marca. * Convites: Crie convites que uau. Personalize seus convites para todas as ocasiões e qualquer evento, como aniversários, casamentos e qualquer outra coisa grande ou pequena. * Postagens sociais: destaque -se online. Eleve e crie sua próxima postagem social com o designer para criar a imagem e o texto perfeitos para compartilhar online. * Ícones: Expresse -se visualmente. Crie ícones para comunicar facilmente sua visão e decorar seus projetos. * Emojis: Expresse -se! Tenha a reação perfeita à mão com emojis personalizados para se adequar a qualquer humor. * Páginas para colorir: colori -lo e entre em seu fluxo. Crie páginas de livros de colorir personalizados para tornar a coloração mais emocionante. Ótimo para todas as idades. * Imagem do quadro: Transforme suas fotos em uma memória emoldurada personalizada que você pode compartilhar em todos os lugares. * Colagens: Reúna suas fotos, estilos e descrições favoritos criam uma colagem personalizada a partir de suas memórias favoritas. * Banners: Crie banners para cabeçalhos de boletim, perfis sociais e muito mais para chamar a atenção e se destacar.