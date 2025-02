Software de geração de código de IA - Aplicativos mais populares - Santa Helena

DeftGPT

deftgpt.com

Com DeftGPT você pode: * Simplifique a redação de seu conteúdo: DeftGPT permite que você faça perguntas, obtenha respostas instantâneas e tenha conversas interativas com IA. Você terá acesso instantâneo ao GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude da Anthropic e uma variedade de outros bots. * Gerenciamento de equipe: DeftGPT simplifica o gerenciamento e o faturamento, permitindo que você convide membros ilimitados para a conta da sua organização. Isso economiza dinheiro e aumenta a produtividade geral. Além disso, com nosso plano, você pode unificar seu faturamento em uma conta para maior comodidade. * Converse com qualquer PDF ou documento: de acordos legais a relatórios financeiros, o DeftGPT dá vida aos seus documentos. Você pode tirar dúvidas, receber resumos, localizar informações e muito mais. Além disso, é compatível com vários formatos, incluindo PDF, txt, docx, doc e até eml! * Obtenha resultados semelhantes aos do ChatGPT ao lado da Pesquisa Google: a ferramenta perfeita para resultados de pesquisa precisos e confiáveis ​​junto com o Google. Diga adeus aos dados irrelevantes e obtenha respostas precisas com a nossa integração inteligente. Otimize sua experiência de pesquisa com DeftGPT! * Crie conteúdo a qualquer momento no Chrome: crie conteúdo excepcional com facilidade usando o Chrome pressionando seu atalho personalizado. Essa maneira rápida e fácil permite que você produza conteúdo diferenciado e envolvente ou modifique o texto existente para tarefas como revisão de biografias de mídia social ou condensação de artigos. Além disso, você pode personalizar o atalho de acordo com sua preferência. * Use DeftGPT em qualquer lugar: DeftGPT é sua ferramenta ideal para integração perfeita em uma variedade de plataformas. Use-o em aplicativos populares como Google Docs, clientes de e-mail e mídias sociais. Além disso, com sua versatilidade, o DeftGPT funciona sem esforço com plataformas como Gmail, LinkedIn, Twitter, Facebook e muito mais.