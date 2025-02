Software de verificação de idade - Aplicativos mais populares - Santa Helena

Veriff

veriff.com

Veriff oferece software de verificação de identidade altamente automatizado com tecnologia de IA. Sua plataforma foi projetada para combater fraudes, garantir conformidade e proteger os clientes. Com a Veriff, as empresas podem construir comunidades digitais confiáveis, melhorar a experiência do usuário e impulsionar o crescimento. A combinação de tecnologia de IA e equipes internas de verificação humana permite que a Veriff evite efetivamente atividades fraudulentas, ao mesmo tempo que minimiza o atrito para usuários genuínos durante a jornada do cliente. Suas soluções de verificação de identidade incluem verificação poderosa de documentos e identidade, comprovante de endereço, verificação de banco de dados e validação de idade. Esses recursos ajudam a agilizar os processos de integração, cumprir os regulamentos e automatizar as verificações de idade para garantir a segurança de todos os usuários. A Veriff também oferece soluções Know Your Customer (KYC), incluindo verificações simplificadas de integração KYC e triagem AML para monitoramento contínuo e proteção contra atividades potenciais de lavagem de dinheiro. Além disso, seu recurso de autenticação biométrica permite acesso seguro e sem senha à conta, enquanto seu recurso de estimativa de idade melhora as conversões por meio da verificação de idade baseada em selfie. Para mitigar eficazmente a fraude, a Veriff fornece serviços de proteção contra fraude para proteger as empresas contra fraudes de identidade, bem como inteligência contra fraudes. ferramentas para aprimorar os esforços de mitigação de fraudes com recursos avançados de inteligência. No geral, o software de verificação de identidade baseado em IA da Veriff ajuda as empresas a estabelecer confiança e transparência on-line, proteger-se contra atividades fraudulentas, permanecer em conformidade com as regulamentações e expandir-se globalmente.