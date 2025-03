Software de marketing de afiliados - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

LoudCrowd

loudcrowd.com

LoudCrowd é a primeira e melhor oferta que AJUDA AS MARCAS a monetizar melhor seus criadores com Vitrines Influenciadoras, nos TERMOS DA MARCA. LoudCrowd oferece às principais marcas de comércio eletrônico (Gymshark, boohoo, etc.) uma solução de comércio de criadores para realmente competir com jogadores terceirizados explosivos, como TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts e muito mais. Os clientes da LoudCrowd não apenas recuperam receitas vitais de players terceirizados, mas também observam um aumento dramático nas taxas de conversão de criadores-afiliados (CVR) e valores médios de pedidos (AOV), além de custos de aquisição de clientes (CPA) significativamente mais baratos. As vitrines influenciadoras da LoudCrowd funcionam permitindo que uma marca dê a qualquer criador uma página personalizada com etiqueta em branco. Os criadores podem fazer pacotes de produtos DIY, integrar conteúdo do Instagram e do TikTok e ganhar comissões sobre as vendas que geram. As landing pages personalizadas são criadas automaticamente, sem nenhum recurso de desenvolvimento da marca. As vitrines influenciadoras da LoudCrowd representam um futuro para o marketing afiliado de criadores que trabalha a favor da marca.