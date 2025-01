Software de marketing de afiliados - Aplicativos mais populares - Arábia Saudita

SaaSquatch

SaaSquatch é um software sofisticado de marketing de referência e fidelidade que envolve seus clientes onde quer que eles estejam acampando - dentro ou fora de seu aplicativo móvel ou da web. Algumas das marcas mais inovadoras e renomadas do mundo usam o SaaSquatch para recompensar seus defensores, construir comunidades leais e acelerar o crescimento das receitas. Com a flexibilidade para lidar até mesmo com os programas de fidelidade e indicação mais avançados, o SaaSquatch permite recompensar seus defensores por qualquer comportamento que você escolher e, em seguida, capacita-los a ajudar a aumentar sua base de clientes por meio de indicações. Nosso mecanismo de recompensas permite que você defina condições exclusivas para ganhos, crie níveis de recompensa e ofereça uma variedade de recompensas diferentes para criar o programa personalizado perfeito. Além disso, integrações nativas, segurança de nível empresarial, detecção de fraudes e suporte multilíngue fornecem o poder e a escalabilidade para expandir com você. Use os dados do cliente que você já possui para executar campanhas que proporcionem uma experiência de usuário personalizada, aumentem a fidelidade do cliente e melhorem as taxas de retenção. Aumente a adoção de novos recursos de produtos e envolva os usuários em todos os estágios do ciclo de vida do cliente para nunca perder a chance de crescer.