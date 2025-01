Software de marketing de afiliados - Aplicativos mais populares - Portugal

Partnerize

Partnerize é líder em automação de parcerias. A plataforma Partnerize é a única desse tipo a oferecer um conjunto totalmente integrado e abrangente de recursos de descoberta, recrutamento, otimização, pagamento, segurança de marca e prevenção de fraudes para profissionais de marketing que buscam um subsídio escalonável e de alta transparência para aliviar a pressão sobre a economia de sua unidade como um resultado da dependência excessiva de canais primários de vendas e marketing. Apoiado por um serviço incomparável, incluindo o único programa de suporte interno da categoria, com o Partnerize, você controla todo o ciclo de vida do marketing de parceria - tudo em uma única plataforma. Partnerize ganhou mais de duas dúzias de prêmios, incluindo Melhor Tecnologia do International Performance Marketing Awards. As empresas líderes mundiais, incluindo 63 grandes varejistas, 12 companhias aéreas internacionais, 9 das maiores empresas de telecomunicações e mais de 1.600 outras marcas globais confiam na Partnerize para impulsionar e gerenciar mais de US$ 6 bilhões em vendas de parceiros e US$ 700 milhões em pagamentos de parceiros todos os anos. Com sede em Nova York, a Partnerize mantém escritórios na Austrália, Reino Unido, Japão, São Francisco, Filadélfia e Wilkes-Barre. Para obter mais informações sobre como a Partnerize ajuda a transformar suas parcerias em um centro de lucro, visite https://partnerize.com/en.