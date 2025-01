Software de marketing de afiliados - Aplicativos mais populares - Paquistão

Reditus

getreditus.com

Reditus é uma ferramenta de gestão de afiliados para empresas SaaS B2B. Ajuda as empresas a recrutar novos afiliados através do seu mercado, ajudando-as a crescer fora da sua própria rede. O USP deles é a interface de usuário limpa, o suporte por chat ao vivo e a maneira como recebem o feedback dos clientes. A empresa foi construída por um antigo Chefe de Sucesso do Cliente que é claro na forma como fazem negócios; eles definitivamente querem que as pessoas obtenham valor com seus produtos e irão ajudá-lo a conseguir isso. Eles oferecem um plano gratuito e, ao comprar um pacote premium, você obterá o ROI muito rapidamente com base em como eles definiram seus preços. Uma ótima maneira para empresas de SaaS iniciarem seu programa de afiliados sem altos custos iniciais. A empresa está localizada em Utrecht, Holanda (em conformidade com o GDPR) e foi fundada em 2020.