Software de contabilidade - Aplicativos mais populares - Polinésia Francesa

AccountEdge Pro é um software de contabilidade para pequenas empresas poderoso e fácil de usar para desktops Mac e Windows. Teste gratuito de 30 dias disponível. Com o AccountEdge Pro, os proprietários de empresas podem organizar, processar e relatar suas informações financeiras para que possam se concentrar em seus negócios. Seu conjunto de recursos foi desenvolvido para permitir que os usuários administrem todos os aspectos de seus negócios, incluindo contabilidade, folha de pagamento integrada, vendas e compras, gerenciamento de contatos, rastreamento de estoque, pedidos online, faturamento de horas e muito mais. AccountEdge foi projetado para funcionar com todos os tipos de pequenas e médias empresas. É utilizado por empresas que vendem, constroem e gerenciam itens de estoque, prestam serviços profissionais ou cobram pelo tempo gasto em projetos. Principais recursos Faturamento As vendas são um componente crítico do seu negócio. Crie e envie faturas de clientes para produtos, serviços ou prazos e acompanhe o status do pagamento em vendas abertas. Despesas O gerenciamento de compras e despesas ajuda a controlar seu estoque e custos indiretos. AccountEdge permite que você gerencie seus fornecedores, pagamentos e transações recorrentes. Serviços bancários O serviço bancário ajuda você a gerenciar entradas e saídas de dinheiro com todos os detalhes que desejar. Com feeds bancários integrados e correspondência automática, reconciliar suas contas é muito fácil. Folha de pagamento Seus funcionários são seu ativo mais importante, e manter a conformidade monitorando seus salários, provisões e despesas é fundamental para o seu negócio. Com nosso serviço opcional de folha de pagamento, você estará sempre atualizado com as tabelas de impostos sobre a folha de pagamento mais recentes para um processamento preciso. Estoque O rastreamento de estoque ajuda você a gerenciar seus itens e serviços e rastrear seu estoque por local para garantir que você tenha produtos suficientes disponíveis ou encomendados para ajudar a atender às necessidades do cliente. Contabilidade Seu plano de contas está no centro de seus relatórios financeiros. Mantenha seu razão geral e orçamentos, crie relatórios financeiros para ajudá-lo a monitorar seus negócios e tome decisões informadas. Gerenciamento de contatos O gerenciamento de contatos ajuda você a manter boas relações com leads, clientes, fornecedores e funcionários. Mantenha todos os detalhes em um só lugar para facilitar o uso em suas vendas, compras e atividades de marketing. Controle de tempo Vender tempo e monitorar o trabalho em andamento é fundamental se o seu trabalho for baseado em projeto ou trabalho. Crie taxas de faturamento personalizadas e monitore o tempo de seus funcionários usando planilhas de ponto ou recibos de atividades. Gerenciamento de dados Gerencie seus dados facilmente com importações e exportações fáceis, análise na tela, centenas de relatórios de software e exportações do PowerBI para obter mais insights sobre suas operações.