O software para experiências de conteúdo e web baseadas em contas capacita as empresas a gerar interações on-line e de conteúdo personalizadas e de marca em grande escala, melhorando os resultados para iniciativas de marketing baseadas em contas. Este software permite que os profissionais de marketing criem e divulguem conteúdo personalizado para contas individuais, agilizando o processo de vendas. Ele consegue isso personalizando texto, elementos de marca, frases de chamariz, imagens e muito mais, exibindo conteúdo diferenciado para cada conta-alvo no site da empresa. Além disso, este software ajuda os profissionais de marketing a rastrear visualizações de páginas e conversões por conta, fornecendo informações valiosas à medida que interagem com seu site e conteúdo.