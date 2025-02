Plataformas de orquestração baseadas em contas - Aplicativos mais populares - Santa Helena

Demandbase

A plataforma Demandbase One Smarter GTM™ ajuda as equipes a atingir suas metas de receita com menos recursos. Ele usa inteligência de conta, insights ricos e confiáveis ​​em nível de conta, para ajudá-lo a orquestrar movimentos de vendas e marketing e injetar relevância em cada etapa da jornada de compra B2B. Você terá um painel único que conecta todas as fontes de inteligência e insights — e todas as ações de vendas e marketing — para que você identifique oportunidades mais cedo, interaja com elas de maneira mais inteligente e feche negócios com mais rapidez. Crie públicos precisos usando nossa inteligência de conta, seus dados de CRM e MAP, sinais de intenção, dados técnicos e muito mais. Em seguida, aproveite recursos adicionais para maior precisão e controle: a única plataforma de publicidade B2B otimizada para alcançar equipes inteiras de compras, aumentar as conversões do site com personalização, coordenar interações significativas com os clientes em seu ecossistema e canais e medir como as atividades de marketing e vendas impulsionam o pipeline e a receita. Os vendedores podem até aproveitar seus aplicativos de CRM para obter insights inteligentes sobre contatos e empresas e ver o envolvimento do Demandbase e a atividade de intenção. Com Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence, você pode coordenar todos os toques GTM para compras de baixo atrito.