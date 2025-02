Software de análise baseado em conta - Aplicativos mais populares - Timor-Leste

Uberflip

uberflip.com

O Uberflip permite criar rapidamente experiências de conteúdo contextual em grande escala. Feche negócios com mais rapidez, fornecendo conteúdo relevante que conecta melhor seus clientes em potencial. O conteúdo é a espinha dorsal de todo movimento de entrada no mercado. Se quiser se destacar e construir relacionamentos significativos com seus clientes potenciais e potenciais, você precisará oferecer experiências personalizadas, servindo o conteúdo certo no momento certo. Gerenciamento de experiência - Centralize e organize conteúdo de diversas fontes para personalizar destinos em minutos. A centralização e o gerenciamento de conteúdo são fundamentais para a personalização. Uberflip é uma plataforma única para centralizar e organizar todo o seu conteúdo. O Uberflip se integra a plataformas de conteúdo de terceiros para que você possa importar, gerenciar e marcar seus ativos sem esforço. A partir daí, suas equipes de marketing, vendas e sucesso do cliente têm acesso fácil ao conteúdo aprovado e podem começar a criar destinos incríveis para todas as campanhas e salas de vendas digitais com uma experiência de arrastar e soltar sem código. Menos desperdício de conteúdo, lançamentos de campanha mais rápidos e uma equipe de vendas capacitada com o melhor conteúdo para seus clientes potenciais. Principais recursos: - Integrações de conteúdo (blog, Wistia, Vimeo, YouTube, Vidyard, Brightcove) - Gerenciador de tags e filtros inteligentes - Páginas Uberflip - Uberflip Sales Assist (salas de vendas digitais) - Otimização de SEO Aceleração da jornada - Crie destinos de conteúdo selecionados para cada comprador – e envolvê-los em todos os canais. O Uberflip permite que você impulsione o consumo de conteúdo com recomendações de conteúdo que mantêm seus visitantes no site. Com integrações robustas de plataforma de automação de marketing (MAP), cada interação com o conteúdo pode desencadear o próximo passo perfeito para acelerar a jornada do cliente. Melhore suas taxas de conversão e acelere o tempo de geração de receita, fornecendo conteúdo personalizado que reduz o atrito na jornada do comprador.