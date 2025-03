Madison Logic

madisonlogic.com

A Madison Logic capacita as empresas maiores e de crescimento mais rápido a converterem suas melhores contas com mais rapidez, encontrando e interagindo durante toda a jornada do cliente com os membros mais influentes do comitê de compras. A plataforma ML, uma plataforma global multicanal de ativação e medição de mídia ABM, permite que os profissionais de marketing em organizações empresariais aproveitem dados proprietários exclusivos para identificar as contas com maior probabilidade de compra, maximizar o envolvimento em vários canais e acelerar os ciclos de vendas para impactar positivamente o ROI.