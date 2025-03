Propensity

Propensity é a única plataforma de marketing baseado em contas (ABM) desenvolvida para pequenas equipes de crescimento B2B. Facilitamos o uso de dados de intenção para criar listas de contas e contatos no mercado, aquecer esses contatos com campanhas ABM omnicanal e entregar uma lista diária de leads altamente qualificados para vendas. O resultado é um mecanismo ABM automatizado e sempre ativo que produz um fluxo de MQAs e engajamento de vendas 5 vezes maior em comparação com as táticas tradicionais de crescimento B2B. Por que propensão? - Crie um público em 5 minutos, lance em <2 semanas - Criação ilimitada de listas de contas com dados de intenção - Contatos totalmente enriquecidos para cada lista de contas - Lista semanal de contas aquecidas e contatos para vendas - Anúncios gráficos programáticos - Distribuição de e-mail de marketing - Acesso para nossa biblioteca de manuais ABM - Gerador de conteúdo de IA - Reunião semanal com Propensity CSM - Integrações incluindo Hubspot e Salesforce - Tempo recorde de ROI - 30 a 180 dias, dependendo do seu manual Recursos principais do Propensity: Biblioteca de manuais - Playbooks pré-construídos variando de 30 até 90 dias de duração Playbook Editor - Edite facilmente cada peça no playbook selecionado pelos usuários Audience Builder - Usa dados licenciados de intenção de nível de conta de terceiros para entender o interesse e o comportamento do comprador com propensão a comprar modelos construídos em Círculos de Compra - Criação e gerenciamento de contatos alvo com base na intenção em nível de conta Gerente de canal - Orquestração e ativação de campanhas entre canais Painel ABM - Medição e análise de contas para quantificar aumento e desempenho Integrações com tecnologia de marketing e tecnologia de vendas