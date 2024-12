Software de gerenciamento de ausências - Aplicativos mais populares - Alemanha Mais populares Adicionados recentemente

O software de gerenciamento de ausências permite que as organizações planejem, gerenciem e monitorem as ausências dos funcionários, como férias e licenças médicas. Este software permite que as empresas definam ausências, gerenciem solicitações e tratem de aprovações. Muitas vezes inclui recursos que incorporam regulamentações, leis e políticas locais para ajudar as empresas a permanecerem em conformidade e reduzirem custos. Normalmente usadas por departamentos de RH, algumas soluções autônomas de gerenciamento de ausências também são adequadas para empresas sem um departamento de RH tradicional. Este software pode fazer parte de um conjunto integrado de gerenciamento de RH ou funcionar como uma solução independente. Frequentemente integra-se com aplicações de RH de terceiros, com sistemas centrais de RH servindo frequentemente como um repositório central para dados da força de trabalho.