Serviço de provedores de avaliações 409A - Aplicativos mais populares - Santa Helena

Avaliações prontas para auditoria, avaliações rápidas de profissionais que entregaram mais 409As do que qualquer outro no setor. Carta é o principal fornecedor independente de 409A para empresas privadas de todos os tamanhos. Com mais de 60.000 avaliações profissionais, a Carta detém o maior conjunto de dados para avaliar com precisão o valor justo de mercado das empresas desde o pré-lançamento até o estágio final. A equipe de avaliação da Carta é composta por especialistas no assunto e no setor que podem lidar com avaliações complexas com maiores necessidades regulatórias e de conformidade.