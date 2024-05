SyncBackPro

Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

A Archiware se concentra em soluções business-to-business inovadoras, eficientes e abrangentes, prontas para uso. Os produtos da Archiware abrangem os módulos da plataforma de software P5. A plataforma de software P5 inclui quatro módulos combináveis ​​– arquivar, fazer backup e sincronizar. Eles permitem aos usuários sincronizar, fazer backup e arquivar dados em ambientes heterogêneos: * Sincronização P5: Replique dados para garantir alta disponibilidade. * Backup P5: Faça backup dos dados do servidor em disco e fita. * Arquivo P5: Mova ou migre dados offline para disco, fita ou nuvem. * P5 Data Mover: Uma extensão do módulo P5 Archive para fácil movimentação e cópia de dados para disco, fita e nuvem. ARCHIWARE é uma empresa privada com mais de 20 anos de experiência em software de gerenciamento de dados para backup, sincronização e arquivamento. O software da Archiware destina-se principalmente a pequenas e médias empresas e à indústria de mídia e entretenimento.

Site: archiware.com

