A plataforma de dados Synatic é uma solução combinada de iPaaS, ESB, ETL e gerenciamento de API, criada para fornecer uma solução holística que agrega valor com velocidade incrível. Com ferramentas simples de usar e recursos de nível empresarial, reduzimos o tempo e os custos de integração de dados, automação e análise em até 80%, tudo a um preço razoável. Nossa nuvem, sua nuvem, no local. Sem código, low code, seu código. Soluções pré-embaladas ou configuradas desde o início. Synatic faz tudo.

Site: synatic.com

