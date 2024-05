Crie faturas, compras e cotações em menos de 10 segundos. Compartilhe no WhatsApp com links de pagamento e receba mais rápido! Swipe é um aplicativo simples de cobrança e pagamentos para pequenas empresas na Índia. Tornamos mais fácil para as empresas locais faturarem seus clientes pelo WhatsApp. Com o Swipe, as empresas podem enviar uma mensagem do WhatsApp com um link que permite que seus clientes paguem instantaneamente com diversos métodos de pagamento.

Site: getswipe.in

