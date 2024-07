SWAPP é uma ferramenta alimentada por IA que visa fornecer documentos de construção e modelos BIM precisos, detalhados e eficientes em minutos. Ao automatizar as tarefas de planejamento mais tediosas e demoradas, esta tecnologia visa reduzir significativamente a duração do projeto e as horas de trabalho manual, resultando em economias de custos de até 75% e entrega de projetos três vezes mais rápida. Os arquitetos que integram as tecnologias SWAPP podem se beneficiar de um aumento na lucratividade, no crescimento e na proficiência tecnológica da empresa, permitindo-lhes concentrar-se no planejamento de projetos criativos, em vez de gerenciar processos de produção de desenhos detalhados. Além disso, o SWAPP também oferece revisões contínuas, permitindo que os arquitetos façam alterações de forma fácil e imediata em uma plataforma orientada por IA. O SWAPP pode ser benéfico para empresas relacionadas com a arquitectura, especialmente aquelas que se especializam na construção de edifícios multifamiliares e estruturas educacionais. SWAPP foi reconhecido como uma das ferramentas de IA mais audaciosas para automatizar o trabalho de design detalhado e produzir desenhos por especialistas do setor. Os recursos revolucionários da ferramenta, como a implementação de práticas BIM avançadas e a atualização automática de desenhos e detalhes à medida que as revisões são feitas, podem moldar o futuro da arquitetura. SWAPP também ganhou a reputação de ser um assistente confiável que entrega projetos dentro do prazo.

