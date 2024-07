SwapMyFace é uma ferramenta de IA que permite aos usuários colocar seu rosto em qualquer foto de maneira fácil e rápida. Com apenas algumas etapas simples, os usuários podem criar trocas de rostos engraçadas, estranhas e incríveis com qualquer pessoa ou em qualquer lugar, sem precisar de conhecimentos de Photoshop. A ferramenta utiliza tecnologia de IA para realizar a troca de rosto automaticamente, economizando tempo e esforço dos usuários. Os usuários têm a opção de fazer upload de sua própria foto e da foto onde desejam colocar seu rosto. Depois de carregada, a ferramenta mescla as duas imagens com um simples clique de um botão. As imagens geradas podem ser acessadas por meio de um link que é salvo automaticamente, proporcionando ao usuário fácil acesso às suas criações. O SwapMyFace oferece 5 gerações de rostos gratuitas para os usuários experimentarem antes de exigir qualquer pagamento. Isso permite que os usuários testem a ferramenta antes de confirmar. Vale ressaltar que as imagens geradas pela ferramenta ficarão armazenadas por 30 dias antes de serem excluídas. Embora a ferramenta seja voltada para pessoas que buscam se divertir e criar trocas de rostos divertidas, também pode ser útil para artistas que trabalham em projetos criativos. SwapMyFace oferece uma maneira conveniente e eficiente para os artistas experimentarem diferentes posicionamentos de rosto e explorarem conceitos exclusivos em seus trabalhos. No geral, SwapMyFace é uma ferramenta de IA fácil de usar que oferece uma solução rápida e acessível para troca de rosto em imagens, atendendo tanto ao casual usuários e artistas que buscam aprimorar seus projetos com efeitos visualmente interessantes.

Site: swapmyface.app

