SvelteLaunch é um Boilerplate Svelte 5 que inicia a construção de novos aplicativos SaaS e AI. Características principais: * Banco de dados e autenticação: perfeitamente integrado ao Supabase, o SvelteLaunch fornece soluções robustas de banco de dados e autenticação segura no servidor pronta para uso. * Integração de pagamentos: simplifique o processamento de pagamentos com o Stripe, garantindo transações tranquilas e seguras para seus usuários. * E-mails transacionais: mantenha seus usuários informados com notificações por e-mail automatizadas e confiáveis, fornecidas pelo Mailgun. * Componentes reutilizáveis: economize tempo e mantenha a consistência com uma biblioteca de componentes reutilizáveis ​​pré-construídos e personalizados para o Svelte 5. * SEO automatizado: otimize sua presença na web sem esforço com ferramentas de SEO automatizadas integradas, garantindo que seu projeto obtenha a visibilidade que merece. * Pronto para IA: uma API segura com cobertura 1:1 para criar aplicativos de IA com API Open AI. * Estilo: crie belos sites com CSS tailwind e interface de usuário esqueleto. SvelteLaunch não é apenas um modelo; é um kit de ferramentas abrangente projetado para ajudá-lo a enviar aplicativos SaaS e IA de alta qualidade rapidamente. Com suporte vitalício e acesso a uma comunidade Discord, você nunca estará sozinho em sua jornada de desenvolvimento. Diga adeus ao incômodo de configurar uma infraestrutura complexa e concentre-se no que realmente importa: criar soluções inovadoras e experiências de usuário agradáveis. Junte-se à comunidade SvelteLaunch hoje e transforme a maneira como você constrói negócios baseados em SaaS.

Site: sveltelaunch.io

