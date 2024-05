O sistema de tíquetes de IA entre equipes de última geração que capacita suas conversas no Slack. Ajudando você a encontrar as respostas certas, melhorar as colaborações e obter tempos de resolução mais rápidos. Seus funcionários estão todos no Slack, por que forçá-los a gerenciar tickets em outro lugar? Com um sistema de tíquetes nativo do Slack, você aumenta a colaboração entre equipes e capacita um processo de tíquetes eficiente. Com um novo modelo exclusivo de trabalho com tickets, a Suptask permite que equipes completas se envolvam e se envolvam no processo de remediação de tickets. Com uma solução de tickets executada nativamente dentro do seu espaço de trabalho do Slack, onde os usuários podem ativar tickets em suas conversas para solicitar, atribuir, priorizar, visualizar, pesquisar e responder a tickets, sem sair do Slack. Estamos criando tempos de resposta mais rápidos na resolução de tickets, aproximando as equipes e melhorando a satisfação do cliente.

