Summarify é uma ferramenta alimentada por IA que fornece recursos de resumo completos. Ele permite aos usuários gerar resumos concisos de várias fontes, incluindo blogs, PDFs, textos, sites e vídeos do YouTube. A ferramenta tem como objetivo destilar rapidamente conteúdo extenso em resumos de fácil digestão. Os usuários podem acessar o Summarify por meio de login com um avatar. Os usuários gratuitos têm limitações e podem criar apenas até 10 resumos. A ferramenta oferece resumos instantâneos e detalhados com uma variedade de opções de idiomas de saída, como Pidgin, Marathi, Telugu, Turco, Tamil, Yue Chinês e Vietnamita. Os usuários também podem escolher estilos de escrita específicos, incluindo nenhum, Naval Ravikant, Elon Musk, Balaji Srinivasan, Joe Rogan, Jordan Peterson e muito mais. O Summarify enfatiza a eficiência, permitindo aos usuários colar texto ou fazer upload de arquivos PDF para resumo. Ele também oferece a opção de inserir URLs da web ou URLs de blogs para gerar resumos. Além disso, os usuários podem fornecer URLs de vídeo ou áudio do YouTube para extrair resumos condensados. O site inclui links para os termos de serviço e política de privacidade da ferramenta para garantir transparência e conformidade. Summarify é um produto do 1811 Labs e é apresentado de maneira direta e funcional, sem discursos excessivos de marketing ou chavões.

Site: summarify.me

