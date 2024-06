XR Books - Custom Story Creator é uma plataforma baseada em IA que se concentra na criação de histórias em quadrinhos sob medida. A plataforma usa modelos GPT-4 e Stable Diffusion para gerar narrativas visuais exclusivas com base em instruções de texto fornecidas pelo usuário, permitindo que os usuários criem quadrinhos ou animes únicos sem a necessidade de habilidades técnicas ou de design. Com XR Books, os usuários podem mergulhar em animes e histórias em quadrinhos criados por IA, desbloqueando o mundo ilimitado de histórias em quadrinhos personalizadas. A plataforma oferece várias opções para personalizar as histórias em quadrinhos geradas, incluindo adicionar novos capítulos a romances existentes ou substituir ou atualizar capítulos pré-existentes. XR Books oferece planos gratuitos e pagos, com o plano gratuito fornecendo acesso limitado aos recursos gerados por IA da plataforma e opções avançadas de personalização disponíveis nos planos pagos. Os usuários podem salvar suas histórias em quadrinhos geradas em suas contas ou exportá-las em vários formatos, como PDF ou arquivos de imagem, para fácil compartilhamento e impressão. A plataforma oferece atualmente animes, histórias em quadrinhos e histórias infantis, com a opção mangá em breve. A plataforma também oferece uma seção de perguntas frequentes (FAQ), onde os usuários podem encontrar respostas para dúvidas comuns ou entrar em contato com a equipe de suporte por e-mail para obter assistência adicional. No geral, XR Books - Custom Story Creator é uma ferramenta eficaz para entusiastas de contar histórias que buscam criar narrativas gráficas exclusivas com a ajuda da IA.

