O Stipop Studio é o lar de mais de 5.000 criadores de personagens. Com o Stipop, qualquer pessoa pode transformar seus personagens em negócios e começar a ganhar pagamentos mensais. É fácil e gratuito começar e você pode começar a vender pacotes de adesivos, papéis de parede e mostradores de relógio. Com um único upload, seus adesivos podem ser usados ​​no iMessage, WhatsApp e Telegram. Os criadores possuem sua propriedade intelectual e suas comunidades no Stipop.

Site: studio.stipop.io

