SpeedLegal é uma ferramenta paralegal baseada em IA que oferece recursos aprimorados de revisão de contratos. Ele permite que os usuários identifiquem riscos rapidamente, compreendam estipulações críticas e recebam aconselhamento personalizado, facilitando assim uma navegação mais precisa dos contratos. As principais funcionalidades do SpeedLegal incluem a identificação de riscos contratuais, a compreensão de aspectos importantes do jargão jurídico, o fornecimento de sugestões personalizadas com base nas necessidades contratuais específicas definidas pelo usuário e o fornecimento de análises e insights acionáveis ​​de seus contratos. A IA pode responder a perguntas relacionadas a contratos em uma linguagem simples e fácil de entender e criar resumos curtos e claros para ajudar os usuários a compreender rapidamente contratos complexos. Ele oferece suporte à revisão de vários tipos de contratos em vários idiomas. O SpeedLegal também permite que os usuários personalizem seus padrões de contrato para atender às suas metas de negócios e manter a uniformidade em cada acordo. Advogados e profissionais confiam nele e tem sido elogiado por ajudar a reduzir os tempos de negociação de contratos, identificar os principais aspectos financeiros com mais rapidez e economizar em custos com advogados externos.

Site: speedlegal.io

