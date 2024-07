socra é uma plataforma alimentada por IA para definição e realização de metas pessoais. A plataforma oferece uma variedade de ferramentas para ajudar os usuários a organizar e planejar seus objetivos, conectar-se com uma comunidade de apoio e receber orientação personalizada de seu treinador pessoal de IA, Sócrates. Os usuários podem dividir as metas em etapas gerenciáveis ​​usando o recurso "Journeys" do Socra e acompanhar seu progresso para alcançá-las. Além disso, a plataforma planeja introduzir ferramentas de ponta para monitoramento inteligente do progresso e construção de comunidades no futuro. A socra dá forte ênfase à privacidade dos dados e aproveita o OpenAI para garantir a segurança das informações de seus usuários. Os usuários recebem uma quantidade dinâmica de uso diário de IA, que muda com base no uso do sistema, e podem aumentar sua capacidade de IA assinando níveis premium ou profissionais. No geral, o socra é ideal para indivíduos que desejam aproveitar a tecnologia de IA para se manterem organizados, produtivos e no caminho do sucesso, e que podem se beneficiar do apoio de uma comunidade.

Site: socra.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com socra AI. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.