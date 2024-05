Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Sobot no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Oferecemos soluções de contact center, incluindo atendimento ao cliente e marketing. Nossa gama de produtos inclui AI Chatbot, Live Chat, Voice, Ticketing. Comprometemo-nos a fornecer uma solução omnicanal e inteligente, garantindo interações perfeitas com os clientes em vários canais. Temos clientes notáveis ​​como Samsung, OPPO, DFS, Philips, J&T e Air Liquide. Além disso, estabelecemos parcerias com gigantes da indústria como AWS, Alibaba Cloud e Meta. Queremos capacitar as empresas para alcançar melhores experiências do cliente e níveis mais elevados de satisfação. Ao fornecer soluções de ponta, esperamos impulsionar o sucesso de nossos clientes em todo o mundo.

Site: sobot.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Sobot. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.