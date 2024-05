Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de SmatBot no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

SmatBot, uma subsidiária da ByteQuark Solutions, é um player líder na indústria de chatbot alimentado por IA, com presença global nos Estados Unidos, Oriente Médio e Índia, com mais de 5.000 usuários ativos. Nossa plataforma AI Chatbot omnicanal e multilíngue (mais de 50 idiomas) é uma ferramenta fácil de usar, sem codificação e rica em recursos que fornece suporte instantâneo e em tempo real em todos os canais (site, aplicativo móvel, Messenger, Instagram, WhatsApp, etc). Alguns de nossos recursos incluem: ✅ Geração de leads, ✅ Suporte ao cliente, ✅ Resposta a perguntas frequentes, ✅ Bate-papo ao vivo ✅ Whatsapp Marketing e mensagens promocionais ✅ Digitalização OCR, ✅ Validação OTP de e-mail e SMS ✅ Rastreamento de Adwords, ✅ Mapeamento de intenções ✅ Automação baseada em contexto Ideal para : ✅ E-commerce D2C, ✅ Educação ✅ Logística ✅ Imobiliário ✅ Hotelaria ✅ Saúde ✅ Fintech

Site: smatbot.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com SmatBot. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.