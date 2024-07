Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de SlidesPilot no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

idesPilot é uma ferramenta de apresentação com tecnologia de IA que pode criar instantaneamente apresentações e apresentações de slides profissionais. Basta inserir um tópico e a IA do SlidesPilot gera slides bem estruturados em segundos. Com muitos modelos lindos para escolher, você pode criar rapidamente apresentações sofisticadas para trabalho, escola ou uso pessoal. SlidesPilot é compatível com Apresentações Google e PowerPoint.

Site: slidespilot.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com SlidesPilot. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.