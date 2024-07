SlashDreamer é uma ferramenta de IA que facilita a geração de imagens diretamente na plataforma Notion. Esta ferramenta foi projetada principalmente para enriquecer o apelo visual de suas páginas do Notion, criando imagens sob demanda com base em instruções fornecidas pelo usuário. A funcionalidade é invocada através de um comando dedicado '/dream' seguido pela descrição da imagem necessária. Isso faz com que o SlashDreamer gere uma ilustração adequada e a insira abaixo do texto do usuário. O processo termina quando a descrição é concluída, marcada pela presença de um ponto final. O objetivo da ferramenta é integrar perfeitamente a geração de imagens ao Notion, tornando-a um ativo indispensável para usuários que desejam criar páginas visualmente detalhadas e descritivas. É importante notar que o SlashDreamer substitui os prompts escritos pelas imagens geradas por IA diretamente na interface do Notion. Do lado técnico, o SlashDreamer utiliza modelos avançados de aprendizado de máquina, incluindo Stable Diffusion e Dalle-E, para gerar imagens. Embora o serviço seja pago para cobrir custos computacionais, os direitos sobre as imagens geradas são retidos pelo usuário de acordo com os termos fornecidos pela Stable Diffusion.

Site: slashdreamer.com

