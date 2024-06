Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

SinkIn é uma plataforma que hospeda modelos de difusão estáveis ​​personalizados e fornece infraestrutura de última geração para apoiar os criadores de modelos. Ele permite que os usuários façam login com o Google, enviem e-mail ou saiam. Ele também fornece créditos para os usuários comprarem modelos, e parte do pagamento vai para os criadores de modelos para apoiar seu trabalho. Atualmente, SinkIn hospeda seis modelos, nomeadamente DreamShaper 3.3, Deliberar, AniReal, difusão de camisetas MAGIFACTORY, Realistic Vision V1.2 e Suzumehachi, com um total de 2.645, 435, 138, 123, 77 e 46 execuções, respectivamente. A plataforma permite aos usuários visualizar e comprar os modelos e fornece aos criadores de modelos uma plataforma para monetizar seu trabalho.

Site: sinkin.ai

