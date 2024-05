Simpl é a principal rede de checkout com um toque da Índia, destinada a tornar os pagamentos invisíveis e o dinheiro inteligente. Está empenhada na simplificação e democratização da transformação digital no espaço de pagamentos. Como principal plataforma de experiência do consumidor da Índia, a Simpl tem a missão de capacitar os comerciantes para construir relacionamentos de confiança com os clientes, uma transação por vez. Com mais de 26.000 comerciantes disponíveis e milhões de usuários confiáveis ​​em toda a Índia, a Simpl prevê a criação de uma experiência de pagamento digital inclusiva para a Índia que capacita e promove a confiança entre comerciantes e seus clientes. Simpl fornece uma solução completa para conversão de comércio eletrônico. Ele permite que os comerciantes ofereçam aos clientes check-out com um toque, proteção ao comprador e um recurso de pagamento posterior para que se sintam seguros e confiáveis ​​ao fazer compras on-line. Por meio do Simpl, os comerciantes podem oferecer aos consumidores uma experiência de usuário fácil, segura e intuitiva.

Site: getsimpl.com

