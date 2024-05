A Simms foi fundada em 1980 pelo pescador visionário e guia fluvial de longa data John Simms. Tendo passado décadas proporcionando aos clientes experiências transformadoras nos rios mais majestosos do mundo, John percebeu que as aves pernaltas disponíveis naquela época não eram capazes de manter as pessoas que ele guiava secas, confortáveis ​​e seguras no rio. Não importam os guias que, como ele, viveram e respiraram o esporte mais de 150 dias por ano. Então, ele começou a criar produtos dignos de uma nova geração de pescadores que, como ele, queriam entrar na água mais cedo e ficar mais tempo na água em qualquer clima. Quer você seja um guia experiente ou uma criança pegando seu primeiro gesso no cais da família. Quer as suas águas sejam a Baía de Tóquio ou a Baía de Bristol. Quer você puxe um barco à deriva ou um equipamento pronto para torneios, a Simms está empenhada em reduzir as barreiras que existem entre os rios, lagos e águas abertas do mundo e aqueles que ouvem o seu chamado.

Site: simmsfishing.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Simms Fishing. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.