O Silicon Valley Bank (SVB), uma divisão do First Citizens Bank, é o banco das empresas e investidores mais inovadores do mundo. O SVB oferece serviços bancários comerciais e privados para indivíduos e empresas nos setores de tecnologia, ciências biológicas e saúde, private equity, capital de risco e vinhos premium. A SVB opera em centros de inovação nos Estados Unidos, atendendo às necessidades exclusivas de seus clientes dinâmicos com profundo conhecimento, insights e conexões do setor. A controladora do SVB, First Citizens Bancshares, Inc. (NASDAQ: FCNCA) é uma das 20 principais instituições financeiras dos EUA, com mais de US$ 200 bilhões em ativos. Banco First Citizens, Membro FDIC.

Site: svb.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Silicon Valley Bank. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.