SignalZen é uma solução de chat ao vivo para o seu site que permite que você converse com os visitantes do seu site diretamente do Slack. Ao configurar uma conta no SignalZen e inserir um pequeno código HTML no código do seu site, você começará a receber sessões de chat de seus clientes online no Slack. Este aplicativo Slack permite que você converse com os visitantes do seu site em tempo real e de 2 formas de integração - por meio de canais de bate-papo dedicados ou tópicos em um único canal.

Site: signalzen.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com SignalZen. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.