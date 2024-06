Fundado em 1997, o Search Engine Watch é um dos recursos da indústria de pesquisa mais antigos do mundo e é uma publicação irmã do ClickZ. Ajudamos nossa comunidade de mais de três milhões de profissionais de marketing seniores a navegar no cenário dinâmico de pesquisa e obter valor comercial das disciplinas de marketing de pesquisa. Com um conjunto de conteúdo que abrange estudos de caso, comentários de influenciadores, podcasts, webinars e eventos, nos conectamos com líderes de mercado para compartilhar insights e aplicações práticas de SEO, experiência de pesquisa e marketing de pesquisa que informam as estratégias de marca. O Search Engine Watch elogia um legado de experiência no setor de pesquisa e foi chamado de “leitura obrigatória” por Matt Cutts do Google e a “fonte mais confiável em pesquisa por Tim Mayer do Yahoo”.

Site: searchenginewatch.com

