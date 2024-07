Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Scene One no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Scene One é um software online para escrever romances e livros. Possui um editor de texto simples e intuitivo e gerencia todas as suas cenas e projetos de escrita. O software funciona em vários dispositivos, incluindo desktop, laptop, tablet e telefone, permitindo aos usuários alternar facilmente entre os dispositivos. Ele opera em um navegador da web, não exigindo instalação adicional no seu dispositivo. Todas as suas palavras são armazenadas com segurança na nuvem, garantindo acessibilidade de qualquer lugar. O Scene One oferece várias ferramentas para escrever livros, incluindo um contador de palavras para monitorar o progresso e definir metas de escrita, e um AI Writing Assistant que ajuda os usuários a escrever com mais rapidez e clareza. Além disso, ele fornece um recurso wiki personalizado para construção de mundos, onde os usuários podem criar perfis detalhados para personagens, itens e locais de suas histórias e rastrear cada menção a esses elementos da história. Outros recursos importantes incluem a opção de compilar e exportar manuscritos como PDF ou DocX, planejamento de histórias e gerenciamento de revisões usando o 'Save the Cat! Beat Sheet Manager' e o 'Revision Board' que ajuda os usuários a acompanhar suas notas e lembretes em manuscritos inteiros ou cenas individuais.

Site: sceneone.app

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Scene One. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.