Scarlett Panda é um aplicativo desenvolvido principalmente para criar contos personalizados e conteúdo educacional para crianças. A ferramenta usa IA para gerar narrativas personalizadas com nomes, aparências e universos escolhidos para os personagens. O aplicativo foi projetado para ajudar as crianças a se envolverem com a leitura, expandir seu vocabulário e estimular a criatividade, visualizando a si mesmas e seus interesses em ambientes variados de histórias. Além da geração instantânea de histórias, oferece histórias programadas complementadas por imagens de alta qualidade. Recursos adicionais do aplicativo incluem meditações personalizadas, aventuras de aprendizagem e canções de ninar. As histórias criadas podem ser utilizadas diretamente no aplicativo ou transformadas em livros de histórias de formato longo para visualização ou impressão digital. A ferramenta permite a personalização de até quatro caracteres, diversas imagens, notas personalizadas e suporta 74 idiomas. Um nível baseado em assinatura desbloqueia acesso a recursos mais avançados

Site: scarlettpanda.com

