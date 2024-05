Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de SALIDO no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

SALIDO é o Restaurant OS, uma plataforma única que unifica as operações do seu restaurante em um único login. Quer você seja um operador único ou multi-unidade, adotamos uma abordagem de nível empresarial para agilizar todas as suas operações. A SALIDO foi criada a pensar no interesse dos operadores de restauração. Queremos que você se concentre no que é mais importante para você: seus clientes. Deixe o resto para nós.

Site: salido.com

