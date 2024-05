Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de SalaryBook no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Gerencie sua equipe, folha de pagamento e despesas em um só lugar. Uma solução fácil de usar para gerenciamento de funcionários. Atendimento da equipe. Contratar pessoal. Salário antecipado. SalaryBook é um aplicativo de folha de pagamento, atendimento de funcionários e gerenciamento de despesas para 60 milhões de PMEs indianas. As pequenas e médias empresas veem em nosso aplicativo uma solução completa para administrar seus negócios. Desde a integração perfeita dos funcionários até o gerenciamento de sua folha de pagamento e presença. Nosso aplicativo inclui alguns recursos interessantes, como selfie e marcação de presença baseada em localização. Diga adeus aos tradicionais sistemas de atendimento e substitua-os com o clique de um botão no aplicativo móvel SalaryBook.

Site: salarybook.co.in

